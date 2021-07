Gewesslers Pläne für den klimafreundlichen Verkehr

Wien – „Karte und Kompass“: So beschreibt Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) den „Mobilitätsmasterplan 2030“, den sie gestern präsentiert hat. Auf knapp 70 Seiten zeigt das Papier, wie der Verkehrssektor zur Klimaneutralität beitragen soll. Kurz gesagt: mehr Zug, weniger Fliegen und weniger Verbrennungsmotoren. Aus den Vorhaben heraus sticht das Ziel, in Österreich ab 2030 nur noch emissionsfreie Pkw neu zuzulassen. Die EU sieht diese Maßnahme im gesamteuropäischen Plan erst ab 2035 vor.

Gewessler setzt dabei auf Elektromobilität. „Die Zukunft des Autos steht unter Strom“, sagt sie. Mit einem Anteil von 13,9 Prozent an den Neuzulassungen bei Pkw habe sich Österreich bereits in das europaweite Spitzenfeld geschoben.

Beim Güterverkehr hat sich die Asfinag noch nicht so klar auf eine Technologie festgelegt. Fiala erwartet in den kommenden Jahren ein zunehmendes Angebot an Wasserstoff-Lkw. Die Asfinag werde versuchen, eine Infrastruktur aufzubauen. Ebenso würden aber Ladestationen für elektrische Lkw gebaut. Die Autobahngesellschaft beteiligt sich außerdem an Forschungsprojekten für Oberleitungen entlang der Routen.