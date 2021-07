Attacke mit abgebrochener Glasflasche: 37-Jähriger in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Zu Szenen roher Gewalt kam es am späten Freitagabend in der Amraser Straße in Innsbruck. Zwei bisher unbekannte Täter gingen mit Faustschlägen und einer abgebrochenen Glasflasche auf einen 37-jährigen Österreicher los und flüchteten anschließend. Das Opfer wurde unbestimmten Grades verletzt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert.