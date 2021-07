Fiat Ducato Version 2021: Luxus ist (k)ein Laster

Ducato-Generation 2021: bulligerer Look mit neuem Fiat-Logo, Technik-Update und noch mehr Ausstattungsoptionen als bisher.

Balocco – Seit mittlerweile vierzig Jahren ist der Ducato Fiats Last- und zugleich Goldesel. Das Geheimnis des Erfolges liegt in der Einbindung der Freizeit- und Sonderaufbau-Industrie, deren Anforderungen in jede Modellentwicklung einfließen. Gut die Hälfte aller heute gefertigten Ducatos erhält einen Wohnmobil-Aufbau und muss daher auch von der technischen Basis den Komfortansprüchen von Pkw-Lenkern entsprechen. Fiats Formel, bei der Ausstattung hoch anzusetzen und dazu ein klassenuntypisch vielseitiges Optionenprogramm anzubieten, erfüllt auch die neueste Rundumerneuerung.