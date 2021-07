Zwei Mädchen stürzten in Vorarlberg aus Fenster im dritten Stock

Schlins – Eine schlecht an einem Fensterrahmen montierte Schutzkonstruktion ist am Freitagabend zwei Mädchen in Schlins (Bezirk Feldkirch) zum Verhängnis geworden. Die Vier- und die Sechsjährige lehnten sich auf die zu wenig tief eingeschraubten Holzlatten, die sich lösten, und stürzten aus dem dritten Stock (7,6 Meter) ab. Sie landeten auf einem Kiesboden.