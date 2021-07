Bonos Sohn Elijah stürmt mit Band Inhaler an Spitze der britischen Charts

London, Dublin – Mit ihrem Debütalbum „It Won‘t Always Be Like This“ ist die irische Rockband Inhaler um Sänger Elijah Hewson, den Sohn von U2-Frontman Bono, an die Spitze der britischen Charts gestürmt. Sie sind damit die ersten irischen Künstler seit 13 Jahren, die im Vereinigten Königreich den ersten Platz belegen. Zuletzt gelang dies der Band The Script 2008. Auch in seinem Heimatland sicherte sich das Quartett den Top-Platz, wie die Official Chart Company mitteilte.