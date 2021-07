WSG im ÖFB-Cup weiter: Die Pflicht erfüllt, Glanz soll folgen

Die WSG Tirol mit „Mr. Doppelpack“ Max Wallner steht in der zweiten ÖFB-Cup-Runde.

Leobendorf –Die WSG Tirol steht nach einem 3:0-Erfolg bei Ostligist SV Leobendorf in der zweiten ÖFB-Cup-Runde. Dass Trainer Thomas Silberberger dabei überraschend auf Nemanja Celic verzichtete, erklärte der Wörgler mit „taktischen Gründen“– dass der „Sechser“ von der Konkurrenz, besonders von Rapid, umworben wird, ist aber auch kein Geheimnis. Vielleicht kommt doch noch Arbeit auf Manager Stefan Köck zu ...

Aber zurück zum Spiel: Schon der Start hätte dabei nicht idealer ausfallen können: Denn bereits nach sechs Minuten stellte Max Wallner auf 1:0 für den Bundesligisten. Auch in der Folge hatte die WSG in Niederösterreich alles im Griff. Teilweise starb man aber rund um den Strafraum des Ostligisten in Schönheit – und wenn man durchkam, vergab man teilweise kläglich. „Wir hatten genug Chancen auf das 2:0, aber wir waren im Abschluss zu laissez faire“, wusste Trainer Thomas Silberberger.