Swarco Raiders zurück in der Austrian Bowl

Alle gegen die Raiders, die am Ende doch obenauf waren: Sean Shelton (am Ball) und seine Kollegen schafften zuhause den Einzug in die Austrian Bowl.

„Ich bin stolz auf meine Jungs, sie haben hart für diesen Sieg gearbeitet“, lobte Headcoach Kevin Herron seine Mannschaft. Vor allem in der Offensive sei die Mannschaft famos aufgetreten, die Defensive habe gewohnt stark gespielt. „Wir waren viel gefährlicher als zuletzt und haben so viele Punkte wie seit Wochen nicht mehr. Jetzt sollen sie den Sieg genießen, wir freuen uns schon auf das Finale“, ergänzte Herron.

Die Tiroler stehen damit nach einem Jahr Auszeit 2020 (Nichtantritt in der Liga wegen der Covid-19-Pandemie) zum elften Mal in Folge in der Austrian Bowl, die am 31. Juli stattfindet. Der Gegner im Endspiel wird am Sonntag im Duell zwischen den Vienna Vikings und den Graz Giants ermittelt. Vieles deutet darauf hin, dass es zur Neuauflage des Finales gegen die Wikinger kommt, die nicht nur Titelverteidiger, sondern mit 15 Titeln auch AFL-Rekordmeister sind.