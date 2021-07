Vor Star der Regionalliga Tirol: Sie scharren mit den Hufen

Imst – „Bei diesem Aufwand ist unser Ziel Top sechs, aber wir wollen in die Top vier, das wäre ein Riesenerfolg“, sagte Imst-Trainer Herbert Ramsbacher am Donnerstag bei der Präsentation des SC Imst. Damit sind die Fronten klar abgesteckt, wenn die mit bekannten und neuen Namen bestückte Imster Elf am Sonntag, 25. Juli, um 11 Uhr in Stams gegen den FC Wacker Innsbruck Amateure die Punktejagd in der TT.com-Regionalliga in Angriff nimmt.