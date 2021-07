TT-Café legte ein gelungenes „Comeback“ in Innsbruck hin

Innsbruck –Trotz regnerisch-trüben Wetters war am Vorplatz des Innsbrucker Dez am Samstag heitere Sommerstimmung angesagt. Beim ersten TT-Café nach der Corona-Pause nahmen viele Besucher das Angebot eines gemütlichen Gratis-Frühstücks mit Kaffee von Wedl/Testa Rossa, Gebäck aus der Hofer Backbox, Silberquelle-Mineralwasser und Musik von Prime Time gerne an. Bestens organisierte 3-G-Kontrollen am Einlass sorgten für ein rundum sicheres Gefühl.