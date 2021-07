Wölfe sind Hasen, Angsthasen, die sich in die Hosen machen

Telfs – Immerhin Petrus hatte am Freitag entgegen allen Prognosen Mitleid mit den Telfer Volksschauspielern. Und so wäre es gar nicht übel gewesen, auf einigermaßen trockenen Heuballen sitzend in einer Waldlichtung am Telfer Birkenberg die „Blaue Stunde“ zu genießen, hätte die Idylle nicht ein „Wolf“ gestört. Allerdings kein vierbeiniger, Schafe reißender, sondern das von Raoul Biltgen geschriebene und auch inszenierte Ein-Personen-Stück „Wolf!“.

In das der in Wien als Schriftsteller, Theatermacher und Psychotherapeut lebende gebürtige Luxemburger sehr viel, zu viel hineingepackt hat. Das psychologisch höchst interessante, großmutterfressende Monster aus dem Märchen leider viel weniger als den sich in unserem Lebensraum zunehmend ausbreitenden realen Wolf und die große Frage, was wahr ist und was nicht. Dramaturgisch aufbereitet als Verschnitt aus schriller Farce und bemühter Kinderanimation, Wobei das spärlich erschienene Premierenpublikum sich anfangs sehr bereitwillig, ob der vielen Wiederholungen aber immer müder in die Rolle der brav Mitspielenden drängen ließ.