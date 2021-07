„Es geht auch um Gesundheit und den sozialen Frieden“

Obsteig – Der Besucherandrang war groß – und so musste die letzte Obsteiger Gemeinderatssitzung in die Tennishalle des Hotels Tyrol verlegt werden. Immerhin stand einmal mehr das Projekt des Geflügelbauern Alexander Schaber im Weiler Wald auf dem Programm. Und der Gemeinderat gab in einer geheimen Abstimmung grünes Licht – mit 8:5 Stimmen. Allerdings muss hier noch einmal das Land als Aufsichtsbehörde entscheiden.