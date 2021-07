Festnahmen nach Kokain-Fund am Innsbrucker Flughafen

Innsbruck – Am Innsbrucker Flughafen hat am Mittwoch vergangener Woche eine Zollbeamtin in einem Gepäckstück ein Kilogramm Kokain entdeckt. Daraufhin wurden ein 34-jähriger und ein 35-jähriger Brasilianer sowie ein 28-jähriger Österreicher festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.