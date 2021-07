Waldbrand im Nordwesten der USA nun fast 1200 Quadratkilometer groß

Zwei Feuerwehrmänner beim Kampf gegen Glutnester in Bly im US-Bundesstaat Oregon.

Unter anderem haben Hitze, Winde und extreme Trockenheit zu den Ausmaßen beigetragen, laut Wissenschaftern Zeichen der Klimaerwärmung. Der nationale Forst-Dienst habe Feuerwehrleute und Mitarbeitende angewiesen, ihre Ressourcen in den kommenden Wochen auf die Brandbekämpfung zu konzentrieren, berichtet "The Oregonian". Die Waldbrandsaison werde noch Monate dauern. Doch schon jetzt brennen in den Bundesstaaten Oregon und Washington Feuer auf rund 1.600 Quadratkilometern.