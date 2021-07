Berichte über Abschied von Reporter de Vries Mitte der Woche

Kriminalreporter Peter R. de Vries wurde am 6. Juli in Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen.

Amsterdam – Der Abschied von dem getöteten niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries ist laut Medien für Mitte kommender Woche geplant. Am Mittwoch könnten Menschen im Amsterdamer Carre-Theater an der Bahre vorbeigehen, berichteten Medien am Sonntagabend unter Berufung auf Informationen des Senders RTL. Am Donnerstag gebe es dann einen Abschied nur für die Familie und Angehörige.