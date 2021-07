Zehnjähriger bei Sturz mit Mountainbike in Lengberg verletzt

Lengberg – Mit dem Verdacht auf einen Oberschenkelbruch am rechten Bein wurde am Sonntagnachmittag ein zehn Jahre alter Bub ins Landeskrankenhaus nach Villach geflogen. Das Kind war gegen 17.30 Uhr in Lengberg von einer befestigten Asphaltstraße über eine Kante auf ein Schotterbankett gefahren und dabei gestürzt. Nach der Erstversorgung wurde der Zehnjährige vom Team des Notarzthubschraubers Christophorus 7 in Empfang genommen und nach Kärnten ins Spital geflogen. (TT.com)