Streit um Neugestaltung von Grünfläche beim Zirler Musikpavillon

Zirl – „Verhinderungspolitik“ von Bürgermeister Thomas Öfner (Für Zirl) ortet Vize-BM Iris Zangerl-Walser (Zukunft Zirl) rund um eine Reaktivierung der Grünanlage beim Zirler Musikpavillon. Ihre Fraktion habe bereits im Juli 2020 einen Antrag mit Vorschlägen eingebracht, Öfner habe zugesichert, die Anregungen umzusetzen. Ein Jahr später sei noch immer nichts passiert, der Park in „schlechtestem Zustand“. Im Zuge der jüngsten Gemeinderatssitzung hätten sich dann plötzlich Gestaltungsvorschläge in den Unterlagen gefunden, so Zangerl-Walser. Da es keinen Beschluss zur Beauftragung eines Planungsbüros gebe, sei man „sehr gespannt“, wer die Kosten für diese Neugestaltung übernehme – für die der Bürgermeister kein Budget vorgesehen habe.