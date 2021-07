Klare Anti-Postkartenblicke: Toni Schade mit Fotoausstellung „Neonatur“

Innsbruck – Das Unsichtbare fühlbar zu machen, ist das ehrgeizige Ziel, das sich der seit vielen Jahren in Innsbruck lebende gebürtige Genfer Toni Schade als Fotograf vorgenommen hat. Wobei die Tatsache, dass der 39-Jährige eigentlich von der Architektur herkommt, unübersehbar ist. Spielt Gebautes doch eine zentrale Rolle in seinen Fotografien, allerdings keine spektakulären Architekturen und auch nicht die Zuckerseiten weniger spektakulärer, sondern ihre Hinterhöfe. Um festzustellen, dass diese Kehrseiten durch das durch die Globalisierung befeuerte Sterben autochthoner Bautraditionen praktisch auf der ganz en Welt gleich ausschauen. Weshalb die Sujets eigentlich nur an Autonummern, Geschäftsschildern oder dem Augenschnitt von Menschen einigermaßen verortbar sind.