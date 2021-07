Busunfall in Pakistan: Mindestens 28 Arbeiter getötet

Islamabad – In Zentralpakistan sind laut Angaben der lokalen Polizei bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Reisebus mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Rund 40 weitere seien dabei verletzt worden. Der Reisebus soll vor allem Arbeiter aus der Industriestadt Sialkot in der Provinz Punjab in ihre Heimatstadt am abgelegenen Bezirk Dera Ghazi Khazi Khan gebracht haben, damit sie diese Woche das muslimische Eid-Fest mit ihren Familien feiern könnten.