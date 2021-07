Österreicher soll Seniorin in Südtirol auf Parkbank erstochen haben

Lana – Im Park eines Seniorenwohnheims in Lana kam es am Sonntag zu einem grausamen Verbrechen: Ein Österreicher soll bei einem Spaziergang seine eigenen Lebensgefährtin, die in dem Heim gewohnt hat, mit einem Küchenmesser erstochen haben. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Wie das Nachrichtenportal Südtirol Online berichtet, soll die 78-jährige Frau gegen 16.30 Uhr mit ihrem Rollator im Park des Heims einen Spaziergang unternommen haben. Begleitet wurde sie dabei von ihrem österreichischen Lebensgefährten, der sie besucht hatte. Als sie auf einer Bank Platz nahm, soll der 87-Jährige ein Küchenmesser hervorgeholt und ihr in die Brust gestoßen haben. Den Berichten zufolge hatte er das Messer in seiner Hosentasche verborgen und so in das Heim geschmuggelt haben.