Ötztalstraße nach Zwieselstein bleibt vorerst doch noch gesperrt

Sölden ‒ Entgegen anders lautender Berichte aus den frühen Morgenstunden muss die Straße nach Zwieselstein vorerst doch noch gesperrt bleiben: Die Ötztalstraße nach Hoch- und Obergurgl muss nach einer Sperre wegen eines Felssturzes am Montag vom Landesgeologen begutachtet werden. In der Früh hatte es zunächst geheißen, dass die Straße um 8 Uhr geöffnet wird.

Das Land teilte am Dienstag in einer Aussendung mit, dass die Sprengungen abgeschlossen sind. Derzeit finden aber nach wie vor Sicherungsarbeiten an der Abbruchstelle des Felssturzes statt. Noch am Dienstagvormittag wird eine weitere landesgeologische Erkundung durchgeführt.