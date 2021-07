Jetzt im Livestream: Blümel und Akten als Thema im Nationalrat

Finanzminster Gernot Blümel wird am Montag im Nationalrat befragt.

Wien – Die SPÖ hält Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) "selbstverschuldet" für "amtsunfähig" und hat deshalb gemeinsam mit den Freiheitlichen eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen lassen. In der Begründung der dort Montagfrüh eingebrachten "Dringlichen Anfrage" wird seitens der Sozialdemokraten dem Ressortchef wieder einmal vorgeworfen, nicht ausreichend Akten an den U-Ausschuss geliefert zu haben. Zudem will man Neues über Privatisierungspläne unter Türkis-Blau erfahren.