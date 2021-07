Telfer Sensation vor dem Endspiel

Schwaz, Telfs – Was für ein Tag und was für Wochen für den Tennis-Sport in Telfs. Zuerst die Aufstufung zum 25.000-Dollar-Turnier auf der ITF World Tour, dann ein von Regen geprägter Bewerb in dieser Woche am Birkenberg – und dazu mittendrin gestern eine Sensation nach einem wahren Finalkrimi in der Tiroler Liga.