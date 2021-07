Polizei stoppte "Spritztour" dreier Jugendlicher in Wien

Wien – Die Polizei beendete in der Nacht auf Montag die "Spritztour" dreier Jugendlicher im Alter von 13, 14 und 17 Jahren. Sie waren in der Wiener Innenstadt mit dem Mercedes des auf Urlaub befindlichen Vaters einer Freundin, welchen sie sich "ausgeborgt" hatten, unterwegs. Die unsichere Fahrweise des Autolenkers zog die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich.

Beim Anhalten sprangen die Insassen aus dem Fahrzeug und liefen in verschiedene Richtungen davon. Die Polizisten holten einen der Flüchtenden selbst ein, die anderen beiden wurden von Passanten an der Flucht gehindert. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass das Auto einem Mann, der im ersten Bezirk wohnt, gehört. Dessen Tochter hatte einem der drei Burschen den Wohnungsschlüssel überlassen, während das Mädchen mit ihrem Vater im Ausland auf Urlaub war. Die Burschen hatten von ihr die Erlaubnis bekommen, in der luxuriösen Wohnung zu "chillen".