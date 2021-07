Bärenverdacht im Verwalltal, zwei „neue“ Wölfe in Tirol

Symbolbild. © dpa

St. Anton – Im Verwalltal im Gemeindegebiet von St. Anton ist es am vergangenen Wochenende erneut zu Schafsrissen gekommen, teilte das Land am Montag in einer Aussendung mit. Damit seien der Behörde seit 26. Juni insgesamt 19 tote Schafe aus diesem Gebiet gemeldet worden, hieß es. Weitere Schafe werden noch vermisst.

Die amtstierärztliche Begutachtung ergab, dass die Tiere vermutlich von einem Bären gerissen wurden. DNA-Proben zur weiteren Analyse wurden entnommen. Die Schafbauern mehrerer Almen haben die Schafe nun von den betroffenen Almen getrieben.

Zwei weitere Wölfe nachgewiesen

Indes wurden in Tirol zwei „neue“ Wölfe nachgewiesen. Genetische Untersuchungen von Proben, die Ende Juni in den Gemeindegebieten von Silz und Rietz (Bezirk Imst) von gerissenen Schafen genommen wurden, haben einen bisher noch nicht in Österreich nachgewiesenen männlichen Wolf aus der italienischen Population als Verursacher ergeben.

Auch bei Nutztierrissen vom 28. und 29. Juni im Gemeindegebiet von Oberhofen (Bezirk Innsbruck-Land), bei denen ein Wolf als Verursacher festgestellt wurde, liegt das Ergebnis der Bestimmung des Individuums (Genotypisierung) vor. Auch diese Risse wurden einem bisher noch nicht in Österreich nachgewiesenen männlichen Wolf aus der italienischen Population zugeordnet. Damit wurden in diesem Jahr in Tirol bereits acht verschiedene Wolfsindividuen genetisch nachgewiesen. (TT.com)

"Kaiserschmarrndrama": 50x2 Karten für den Premieretag gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent