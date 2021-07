Bremsscheiben brachen: 72-Jähriger bei Fahrradunfall in Mayrhofen verletzt

Mayrhofen – Technisches Versagen löste am Montagnachmittag einen schweren Fahrradunfall in Mayrhofen aus: Ein 72-Jähriger war mit seinem E-Bike auf einer Privatstraße aus dem Stillupptal kommend talauswärts unterwegs, als kurz nach 15 Uhr auf Höhe der sogenannten „Birneraste“ seine Bremsen versagten.

Der Deutsche prallte daraufhin in einer Kurve gegen einen Holzzaun am rechten Fahrbahnrand und stürzte auf die Straße. Bei dem Aufprall bohrte sich ein Holzstück in das rechte Bein des 72-Jährigen.