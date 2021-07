Von „Mountaincart“ geschleudert: 15-Jähriger in Biberwier verletzt

Biberwier – Bei einem Unfall mit einem sogenannten „Mountaincart“ wurde am Montag in Biberwier ein 15-Jähriger verletzt. Der Jugendliche fuhr gemeinsam mit seinen Eltern und seinem Bruder von der Marienberg-Bergstation talwärts. Etwa 300 Meter oberhalb der Mittelstation kam der Deutsche – er war als Letzter der Gruppe unterwegs – in einer Rechtskurve vom Schotterweg ab, wurde vom „Mountaincart“ geschleudert und prallte gegen den seitlichen Erdwall.