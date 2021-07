Das große Aufräumen nach dem Hochwasser hat begonnen

Kufstein – Die Spuren des verheerenden Hochwassers in der Nacht auf Sonntag sind in der Kufsteiner Innenstadt noch sichtbar. Aber langsam beginnt wieder so etwas wie Normalität einzuziehen. Die Gastgärten füllen sich, obwohl Feuerwehrautos unterwegs sind und Bewohner die Keller ausräumen. Bis zu 160 Liter Regen pro Quadratmeter haben die drei innerstädtischen Bäche anschwellen lassen. Sie nahmen Steine, Bäume und Schlamm mit ins Tal und verlegten die teils überbauten Bachbette, das Wasser suchte sich einen Weg über die Straßen.