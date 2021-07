Schmierereien am Kraftwerk Kniepass: Belohnung ausgelobt

Pinswang, Pflach – Zu einem ungewöhnlichen Schritt sehen sich die Reuttener E-Werke (EWR) veranlasst. Sie loben 500 Euro für zweckdienliche Hinweise aus, um Zeugen zu finden, die sachdienliche Hinweise zu Schmierereien am Kraftwerk Kniepass in Pinswang geben könnten. Vor wenigen Tagen haben Unbekannte Mauern des Kraftwerks großflächig mit Graffiti verunstaltet. „Der Schaden ist noch nicht bezifferbar, aber wird wohl in die Tausenden Euro gehen“, erklärt EWR-Vorstand Christoph Hilz. Es hänge nun vor allem vom betroffenen Material, also dem Untergrund ab, wie kostspielig die Sanierung ausfallen wird. Bei den EWR habe man solche Aktionen schon erlebt. Die Mauern eines anderen Kraftwerks mit hellgrüner Außenfarbe seien schwarz besprüht worden. Der Aufwand zur Sanierung sei damals enorm gewesen.