Schneller Einsatz verhinderte nasse Pfoten im Tierheim Reutte

Am Samstagvormittag schien das Reuttener Tierheim in der Lüss unter­zugehen. Viel höher stieg das Wasser aber nicht mehr.

Reutte – Acqua alta ist für das Team des Tierheimes Reutte nichts völlig Ungewöhnliches, zumindest kann an diesem tiefgelegenen Standort in der Lüss hohes Wasser nie ausgeschlossen werden. Wenn die Lechfluten schon zu hören sind oder die Niederschläge ein ungewöhnliches Ausmaß annehmen, dann wird zweimal hingesehen, bevor das Team nach Hause geht.

Freitagabend schien noch alles in Ordnung, Samstagfrüh war es plötzlich höchste Zeit, die Insassen des Tierheims ins Trockene zu bringen. Das Grundwasser am Gelände stieg schnell an. „Drei Hunde, 25 Katzen und sechs Kaninchen wurden sofort evakuiert und fanden ein zwischenzeitliches Zuhause. Es war wirklich erfreulich, dass sich an die 20 Besorgte meldeten, mithalfen und Tiere aufnahmen“, erklärt Ferdinanda Gieringer, Leiterin des Tierheims. Positiver Nebeneffekt: So mancher Tierheiminsasse kehrt nicht mehr zurück und hat ein neues Zuhause gefunden, freut sich Gieringer. Das Wasser war schlussendlich nicht ins Haus eingedrungen, aber Freigehege wie das Katzenhaus waren betroffen. Auch wenn der Schaden laut Gieringer „nicht dramatisch ist“, füllte sich am Montag schnell ein Container mit nicht mehr Verwendbarem.