60-Jährige in Salzburg von eigenem Auto mitgeschleift und getötet

St. Koloman – Eine 60-Jährige ist am Montag kurz nach Mittag im Bundesland Salzburg von ihrem eigenen Auto bis zu 30 Meter mitgeschleift und getötet worden. Die Vorarlbergerin hatte in St. Koloman im Tennengau auf einer abschüssigen Straße ihr Fahrzeug verlassen, das daraufhin ins Rollen geraten war. Beim Versuch, wieder ins Auto zu gelangen, um dieses anzuhalten, blieb sie hängen und wurde vermutlich zwischen einer Böschung und dem Fahrzeug eingeklemmt, meldete die Polizei am Dienstag.