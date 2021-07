Auch für Mopeds wird es in Innsbruck immer enger

MÜG-Mitarbeiter klemmten in der Vorwoche zahlreiche Organmandate an falsch geparkte Mopeds und Motorräder.

Innsbruck – Um dem Verkehrschaos zu entgehen, setzen immer mehr Innsbrucker auf Mopeds und Motorräder. 10.000 sind mittlerweile allein in der Landeshauptstadt angemeldet, Tendenz weiter steigend. Allerdings wird es auch für die Besitzer von einspurigen Kraftfahrzeugen zunehmend schwieriger, einen legalen Parkplatz in der Innenstadt zu ergattern.

„Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich meinen Roller hinstellen soll“, klagt etwa ein Betroffener: „Erst vor einer Woche habe ich in der Wilhelm-Greil-Straße einen Strafzettel bekommen. Den Parkplatz habe ich schon öfter benutzt, bisher immer problemlos.“ Der Innsbrucker war kein Einzelfall – Mitarbeiter der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) haben zahlreiche Organmandate an die Bremshebel von Mopeds und Motorrädern geklemmt. Gemeinderat Gerald Depaoli, selbst motorisierter Zweiradler, schätzt, dass 30 bis 40 Strafzettel in nur zwei Tagen verteilt wurden. Depaoli vermutet Abzocke und will das einspurige Parkproblem im Gemeinderat thematisieren.