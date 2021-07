Hochzeit im Eiltempo: 15,3 Kilometer im Brautkleid gelaufen

Graun – Sie liefen unverheiratet los und kamen als Ehepaar ins Ziel: Für Claudia Weber und Thomas Wenning aus Nordrhein-Westfalen war der 21. Reschenseelauf in Graun etwas ganz Besonderes. Sie feierten am Samstag auf der Strecke ihre Hochzeit. „Wir sind um 16 Uhr im vorderen Feld gestartet“, berichtet Wenning. „Nach 300 Metern sind wir links zum Gemeindeamt eingebogen.“ Dort wartete bereits Bürgermeister Franz Prieth am Tor – und die Freunde und Familie des Paares im Standesamt.