Viele Gerüchte um Tom Cruise: Neue Freundin, Bruch mit Scientology?

Mit der 39-jährigen Britin tauchte er jedenfalls vor wenigen Tagen beim Wimbledon-Damen-Finale in London auf. Dort wurden die beiden fast mehr fotografiert als die Tennisspielerinnen. Cruise und Atwell hätten sich von Anfang an gut verstanden und würden sich nach den Dreharbeiten treffen, sagte unlängst ein Insider. Rein äußerlich würde Atwell dem Beuteschema von Cruise entsprechen – sie ähnelt nämlich seiner Ex-Frau Katie Holmes.

Nun hätte der US-Amerikaner bei seinem Aufenthalt in Großbritannien allerdings nicht im britischen Hauptquartier der Glaubensgemeinschaft „Saint Hill Manor“ gewohnt, berichtete The Sun. Laut Insidern könnte die Pandemie Schuld an dem Zerwürfnis sein. Bei den Dreharbeiten zu „Mission: Impossible“ achtet Cruise etwa penibel auf Mindestabstand und das Tragen von Masken. Gemunkelt wird, dass die Meinungen zwischen Cruise und Scientology in Sachen Corona und Impfung sehr weit auseinandergehen. (TT)