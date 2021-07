„Outreach“-Gründer Franz Hackl: „Stille ist Mittäterschaft“

Schwaz – Wirklich still war es rund um das „Outreach“ nie geworden. Auch nicht 2020. Als Corona-bedingt in der Live-Musik fast überhaupt nichts ging, lief es bei Franz Hackl wie am Schnürchen. Es wurde gespielt – nur eben den neuen Gegebenheiten angepasst, zum Beispiel hinter schützendem Schaufenster-Glas der hauseigenen Hackl-Werkstatt.

Das „Outreach“ 2020 wurde auch aufgrund der starken Präsenz im Netz im positiven Sinne ein Superspreader-Event: Zumindest was die BesucherInnen-Zahlen betrifft, war 2020 das erfolgreichste „Outreach“-Jahr aller Zeiten. Allein beim Eröffnungskonzert schauten 4500 online vorbei. An diesen Fokus will Hackl heuer anschließen. Auch wenn der Fokus ganz klar wieder auf dem öffentlichen Raum liegen wird, betont der Festivalgründer gegenüber der TT. Am 29. Juli startet das „Outreach“ in der Schwazer Innenstadt.