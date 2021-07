Katastrophale Hochwasser in Tirol: So können Sie helfen

In Kufstein ist nun Aufräumen angesagt.

Kufstein – Nach der Überschwemmung folgt die Bestandsaufnahme und das Aufräumen. Wie groß die Schäden nach den Unwettern in Tirol sind, ist noch immer nicht vollständig abschätzbar. Dennoch lassen bereits die Bilder vom vergangenen Wochenende erahnen, wie schwer es besonders den Raum Kufstein getroffen hat. Nun ist Hilfe gefragt.

Die Stadt Kufstein richtete dazu eine Anlaufstelle ein. Das Freiwilligenzentrum KUUSK übernimmt also in Kooperation mit der Stadt Kufstein die Koordination und Abwicklung für alle, die im Raum Kufstein Hilfe suchen oder helfen möchten.

📲 So kann die Anlaufstelle erreicht werden

In Kufstein bietet auch das Rote Kreuz Hilfe in Form von Bekleidung für Betroffene gratis an. Hier können auch Kleiderspenden abgegeben werden.