34-Jähriger nahe der Augsburger Hütte gestolpert und in den Tod gestürzt

Grins ‒ Vor den Augen seiner 20-jährigen Begleiterin stürzte ein 34-jähriger Deutscher am Sonntag im Gemeindegebiet von Grins in den Tod. Der Mann und die Frau waren am frühen Vormittag zu einem rund 100 Meter über der Augsburger Hütte gelegenen Wassertank aufgebrochen.

Dort hielten sie kurz Nachschau, ehe beide wieder in Richtung Hütte abstiegen. Auf dem Rückweg passierte dann der folgenschwere Unfall: Der 34-Jährige geriet ins Stolpern, stürzte auf den darunterliegenden Hüttensteig und schlitterte dann darüber hinaus. Er stürzte in Folge rund 200 Meter über steiles felsdurchsetztes, teils senkrechtes Gelände ab. Der Mann kam unterhalb des Hüttenfelsens auf einer Seehöhe von 2030 Metern in einer Schotterrinne zu liegen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb an der Unfallstelle.