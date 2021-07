Wechsel nach Darmstadt: Celic nützte das Sprungbrett WSG Tirol

Wattens – Was sich in den letzten Tagen ohnehin abzeichnete, ist seit gestern amtlich – Nemanja Celic verlässt die WSG Tirol und übersiedelt in die zweite deutsche Bundesliga. Beim SV Darmstadt unterzeichnete der 22-Jährige einen gut dotierten Dreijahresvertrag und wird in Zukunft gegen so namhafte Clubs wie den HSV, Werder Bremen und Schalke spielen. „Ich hatte mit der WSG ein sehr erfolgreiches und schönes Jahr. Auch wenn ich mich auf die neue Aufgabe natürlich freue, fällt der Wechsel alles andere als leicht. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Darmstadt“, ließ der Mittelfeldspieler per WSG-Aussendung ausrichten.