Medaillenregen bei den Sportschützen

Innsbruck – Mit rund 240 Startern gaben sich die besten Sportschützen des Landes am vergangenen Wochenende bei den Tiroler Landesmeisterschaften mit dem Kleinkalibergewehr am Landeshauptschießstand Innsbruck-Arzl ein Stelldichein. Ein herausragender Erfolg gelang den Schützen der Gilde Breitenbach mit Titeln in vier Disziplinen. Raimund Felderer, der sich gleich drei Meistertitel sichern konnte, holte mit 395 von 400 möglichen Ringen in der Disziplin Sitzend frei bei den Männern den ersten Platz und sicherte sich zwei weitere Meistertitel in der Klasse Senioren 2 und den Disziplinen Stehend aufgelegt und 2 x 30. Den vierten Landesmeistertitel konnte Maria-Luise Felderer (Seniorinnen 1) nach Hause bringen. Die Schützengilde Mieming konnte in der Klasse Senioren 1 gleich zweimal punkten: Christof Melmer sicherte sich in der Disziplin 2 x 30 sowie im 60 Liegend jeweils den Titel.