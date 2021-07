Vom Austropopper bis zu Weltmeisterin: Fünf Promis für die „Dancing Stars“

Wien – Noch zwei Monate, dann gehen im ORF-Ballroom die Scheinwerfer wieder an. Langsam wächst das Teilnehmerfeld für die 14. Staffel der "Dancing Stars". Dass Kristina Inhof, die in der jüngsten Ausgabe Mirjam Weichselbraun als Moderatorin vertreten hatte, die Seiten zu den Tänzern wechselt, war bereits bekannt. Jetzt stehen fünf ihrer Konkurrenten fest.

Niko Niko ist bekennender "Dancing Stars"-Fan. Der Designer stellt sich auf "drei Monate Hardcorejob, Fitness und Training ein". Das nötige Gefühl fürs Tanzen habe er, schließlich war er vor zehn Jahren in der Tanzschule. Bei den Kostümen will er sich nicht einbringen: "Beim Outfit vertraue ich voll und ganz den Kostümdesignern."

So ganz weiß sie noch nicht, was auf sie zukommt, verriet Margarethe Tiesel. "Mein erster Gedanke war: Das kann ich nicht. Dann habe ich mir aber gedacht, dass das schon sehr lustig wäre, und meine Familie war auch total begeistert", sagt die Schauspielerin. Zumindest ein wenig Erfahrung hat sie auf dem glatten Parkett: "Ich war beim Elmayer in der Tanzschule, habe mir dort aber immer die guten Partner gesucht und so habe ich die Prüfungen geschafft."