Tennis Tirol hofft im kommenden Jahr auf ein ATP-Challenger-Turnier

Telfs – Nach all den Wetterkapriolen samt Verschiebung war der gestrige verspätete Finaltag Balsam für die Veranstalter des ITF-Turniers in Telfs. Und passend dazu bildete das Endspiel des mit 25.000 US Dollar dotierten Bewerbs der ITF World Tour einen erfolgreichen Schlusspunkt. Der 19-jährige Steirer Filip Misolic schlug nach 1:38 Stunden den Rumänen Bogdan Ionut Apostol mit 7:6 (7), 6:1 und feierte seinen zweiten ITF-Titel, den ersten in der Heimat.