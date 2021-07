Nun auch Zweitimpfungen in Tirol ohne Termin möglich

Innsbruck – Mit Stand Dienstag wurden rund 764.000 Corona-Impfungen in Tirol durchgeführt, davon über 438.000 Erst- und rund 326.000 Zweitimpfungen. Das teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit. Auch am vergangenen Freitag und Samstag gab es wieder die Möglichkeit zur Erstimpfung ohne Termin in zahlreichen Impfzentren in Tirol. Rund 2.150 Personen nutzten die Gelegenheit, zudem wurden mehr als 11.000 Zweitimpfungen mit Termin verabreicht. Über 65 Prozent der Impfberechtigten in Tirol ist somit mindestens einmal geimpft, rund 50,8 Prozent sind bereits vollimmunisiert.