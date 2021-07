Hersteller ruft Eiscremeprodukte von Snickers und Bounty zurück

Wien – Mars Austria ruft mehrere Sorten Eiscreme zurück: Snickers Ice Cream, Bounty Ice Cream und Snickers Crisp Ice Cream, wie am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Grund dafür ist, dass ein Lieferant in einer Zutat, die in geringen Mengen in den Produkten verwendet wird, Ethylenoxid (ETO) in einer Menge, die höher ist als nach EU-Recht zulässig, festgestellt hatte. Es wurde betont, dass der Verzehr nicht schädlich sei.