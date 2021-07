Messerattacke auf Oberösterreicherin: Nach wie vor keine Spur von Ehemann

Ein Polizeiauto am Tatort.

Asten – Nach wie vor keine Spur gab es am Mittwochabend von einem 40-Jährigen, der im Verdacht steht, am Dienstagfrüh in Asten (Bezirk Linz-Land) seine 37-jährige Frau mit einem Messer attackiert und verletzt zu haben. Der Mann flüchtete nach der Tat – ohne Handy und nur mit Boxershorts und einem T-Shirt bekleidet.