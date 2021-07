Dank Ronivaldo-Tor: Wacker Innsbruck bei Blitzturnier 1:1 gegen Liverpool

Saalfelden – 1:1 gegen Liverpool – das kann sich sehen lassen. Der FC Wacker präsentierte sich am Dienstag drei Tage vor dem Liga-Start in starker Verfassung. Gegen die Tiroler ließ Reds-Coach Jürgen Klopp eine junge Mannschaft mit doch einigen arrivierten Profis auflaufen (Loris Karius im Tor, Trent Alexander-Arnaold, Joel Matip, Divock Origi und Takumi Minamino). Durch einen mehr als fragwürdigen Handelfmeter ging Liverpool durch Origi früh in Führung. In der Folge zeigten die Tiroler, dass sie in der Vorbereitung ihre Hausaufgaben erledigt haben und glichen durch einen Ronivaldo-Kopfball aus. In der Schlussphase hatte Lukas Fridrikas nach Pass von Ronivaldo sogar den Siegestreffer am Fuß, doch Karius hatte etwas dagegen.