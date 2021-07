43-Jährige stürzte in Finkenberg rund 20 Meter über Felsvorsprung ab

Finkenberg – In die Klinik Innsbruck musste am Dienstagnachmittag eine 43-Jährige geflogen werden, die zur Rotbachlspitze aufsteigen wollte. Wie die Polizei berichtet, startete die Italienerin ihre Tour in Finkenberg, stolperte gegen 15.30 Uhr am Steig und stürzte rund 20 Meter über einen Felsvorsprung ab.