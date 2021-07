Auto fing auf Forstweg in Jerzens Feuer, Lenker blieb unverletzt

Jerzens – Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Dienstag in Jerzens. Er war gegen 12.50 Uhr auf dem privaten Forstweg in Richtung Stalderhütte unterwegs, als er einen eigenartigen Geruch aus dem Motorraum wahrnahm. Auf Höhe des Wasserbassins hielt er an, um das Fahrzeug auskühlen zu lassen. Im Motorraum entstand dennoch ein Brand, berichtet die Polizei.