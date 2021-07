Kufsteiner Wein 2020 heißt Koasa-Tröpferl

Kufstein – Das ist eine Besonderheit für eine Tiroler Stadt: Kufstein hat seinen eigenen Wein, den Kufwein. Die Gemeinde Langenlois spendiert der Festungsstadt aufgrund der Städtepartnerschaft alljährlich einen Teil der Lese von einem ihrer Weinberge. Der ist passenderweise unterhalb des so genannten „Kufstein-Platzls“ in Langenlois gelegen, eines Geschenks der Festungsstadt an die Niederösterreicher.