Theater bringt Heimkinder auf die Bühne in Umhausen

Heimkind Vitus, gespielt von Max Heiss im blauen Overall, überlebt ein System struktureller und offener Gewalt.

Umhausen – Auf einen Abend mit „Don Camillo und Peppone“ dürfe man sich nicht einstellen, kommentierte Lukas Leiter. Er hatte 2019 den Auftrag erhalten, ein Theaterstück anlässlich der 800-Jahr-Feier der Umhauser „Veitskirche“ zu inszenieren. Am Ende aller Überlegungen fiel die Wahl auf eine Eigenproduktion. Als Ausgangspunkt für das Auftragswerk dienen Interviews mit ehemaligen Tiroler Heimkindern, die über ihr Schicksal sprechen und somit den Bogen zum heiligen Vitus spannen. Dieser gilt als Schutzpatron der Schauspieler und Jugendlichen.

Zusammen mit Maximilian Heiss und Tamara Hechenberger, beide von der Theatergruppe Vorderes Ötztal, entwickelte Lukas Leiter das Stück vom Storyboard über Inszenierung mit Bühnenbild bis hin zu Skript, Regie und Schauspiel. „Interessant für mich war zu sehen, dass sich unsere Gedanken in dieselbe Richtung bewegten“, bestätigt Leiter.

Am Ende gewährt das Stück in zehn Szenen Einblicke in das Leben des Heimkindes „Vitus“. Der Hauptprotagonist durchlebt mehrere Entwicklungsschritte, auf denen ihn Gott als wichtige (Rand-)Figur begleitet. „Die Zuschauer haben die Premiere mit einem Gefühl der Fassungslosigkeit und unvorstellbarer Ohnmacht aufgenommen“, verwehrt sich Leiter gegen „Gewalt auf der Bühne“. Stattdessen gelingt es ihm und seinen Schauspielkollegen, das Kopfkino anzuwerfen. Macht, Machtmissbrauch, strukturelle Gewalt werden schonungslos dokumentiert, ohne dabei zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken. Für noch mehr Authentizität sorgen Tonbandeinspielungen der Interviews, die Historiker Horst Schreiber mit ehemaligen Heimkindern führen konnte.