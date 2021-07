Elektro-Mofa ging in Flammen auf: 25 Feuerwehrleute in Wiesing im Einsatz

Der Lenker, ein 69-jähriger Österreicher, war zuvor mit dem Fahrzeug von Jenbach nach Wiesing gefahren und hatte es vor einer Garage abgestellt. Unmittelbar darauf begann das Elektro-Mofa zu rauchen und es entwickelte sich ein Brand im Bereich des Motors. Ein Nachbar versuchte noch, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher in den Griff zu bekommen, was ihm jedoch nicht gelang. Beim Eintreffen der FFW Wiesing war das Motorfahrrad fast vollständig abgebrannt. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte verhindert werden. Am Mofa entstand Totalschaden, am Gebäude geringfügiger Sachschaden, verletzt wurde niemand.