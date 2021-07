Wolf und Bär: Schwarzes Gremium plant Beutegreifer-Koordinationsstelle

„Unterstützung aus Rom bekommen wir nicht“, sagt Stefan Premstaller, Landessekretär der SVP. Die nationalen Regierungen in Wien und Berlin seien ebenfalls zurückhaltend, wenn es um die Anliegen der betroffenen Regionen geht. „Auf zu neuen Ufern“, das Ruder selbst in die Hand nehmen, sei die Idee der Gruppe. Ein rein politisch schwarz gefärbtes Gremium, das sich den Raubtieren in den Weg stellt, soll die Initiative dennoch nur zu Beginn sein. „Wir wollen uns konkret abstimmen, alle Informationen zusammenlaufen lassen. Und die beim Gespräch am Montag anwesenden Teilnehmer um welche aus Slowenien und Frankreich ergänzen.“ Weil dort Beutegreifer ebenfalls für Probleme sorgen würden, meint Premstaller. Möglichst bald soll die Koordinierungsstelle eingerichtet sein. Zuerst muss aber auf „technischer Ebene“ abgestimmt werden, wie diese in die Praxis umgesetzt werden kann.